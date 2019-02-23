Kılıçdaroğlu, 'Çöpten Yiyecek Toplayan Kadın' Görüntüsüne Sahip Çıktı: Bu Görüntü Gerçek

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup konuşmasında yaptığı konuşmada hükümete yönelik sert eleştiriler yöneltti.

Konuşması esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri önünde çöp toplayan kadının fotoğrafını gösteren Kılıçdaroğlu, "Bu tabloyu görüp de vicdanı sızlamayan var mı?" ifadesini kullanmıştı.

"BİR TABLO GÖSTERİYORUM KIYAMET KOPUYOR"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

Belediyelerimizde 1 Ocak 2019'dan itibaren asgari ücret 2 bin 200 liradır. AK Parti'de 2 bin 20 lira. Tanzim kuyruklarının varlık kuyruğu olduğunu söylüyorlar. En varlıklı adam sensin. Sen de girsene kuyruğa. İki tür belediyecilik var. Bir saray belediyeciliği bir halkın belediyeciliği. Saray belediyeciliğinde her şey rant için yapılır. Biz de öyle değil. Her şeyin hesabı verilir. Geçen günlerde bir fotoğraf gösterdim. Bir kadın çöp kutusunda, yanında Erdoğan var. Bunu toplantıda gösterdim. Bu tablo 21. yüzyılın Türkiye tablosudur dedim. Sonra havuz medyası dedi ki bu kadın zengin bir kadın. Siz bir gün kağıt toplayan insanlar nasıl geçiniyor diyen birini gördünüz mü? Bir tablo gösteriyorum kıyamet kopuyor. Gazetelerde yer alınca kimsenin sesi çıkmıyor. 21. yüzyılın Türkiye gerçeğini gösteriyorum, tahammül edemiyorlar.