Kılıçdaroğlu ile Akşener Arasındaki Kritik Görüşme Sona Erdi

İYİ Parti ve CHP'nin yerel seçimde ittifak yapacağı söylentileri sonrası iki lider ilk kez bir araya geldi. İYİ Parti heyetinde Genel Sekreter Cihan Paçacı, Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu; CHP heyetinde Bülent Tezcan, Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı bulundu.

"ADAYLIK KONUSUNDA KARARIMI VERECEĞİM"

Ankara adaylığı için adı geçen Mansur Yavaş, dün parti liderlerine seslenerek, "Önce siyasi parti liderlerinin bu konuda mutabık olup olmadıklarını, Ankara'da mutabakat gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceklerini bakmak lazım. Ondan sonra adaylık konusunda kararımı vereceğim" demişti.

"ÜLKEDEKİ GELİŞMELER ÜZERİNE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in görüşmesi sona erdi. Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki görüşme sonrası yapılan açıklamada, "İki lider ülkedeki genel gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulundu." ifadeleri kullanıldı.