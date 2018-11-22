Kılıçdaroğlu ile Görüşen Muharrem İnce: Eğilim Yoklaması Yapılırsa İstanbul'a Adayım, Yoksa Değilim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaklaşık 40 dakika süren bir görüşme yapan Muharrem İnce, parti binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

" İstanbul'dan aday mısınız?" sorusunu yanıtlayan İnce "Eğilim yoklaması yapılırsa adayım, yapılmazsa değilim" diyerek tartışmaları noktaladı.

İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"ÖRGÜTÜ DİKKATE ALMAMIZ GEREKTİĞİNİ ANLATTIM"

Bu yerel seçimlerde birlikte çalışacağız, başarılı olabilmek için var gücümüzle çalışacağımızı anlattım. 89'da yaptığımız gibi örgütü dikkate almamız gerektiğini aktardım. 89'da ne yapmıştık. Sayın Nurettin Sözen İstanbul'da tek adaydı. Tek aday olmasına rağmen ön seçime girmişti. Tek kişi olarak sandıktan çıkınca seçimi de almıştı. Bunun doğru olacağını kendisine ilettim.

"SANDIK OLMAZSA ADAY DEĞİLİM"

51 günde 13 vilayete gidemedik. Şimdiden sandık koyalım, üyelerimiz karar versin kimin aday olacağına. Örgütü harekete geçirsek başarılı oluruz. Bunları sayın Genel Başkan'a aktardım, illerden tekrar görüş istediklerini söyledi sayın Genel Başkan. Muharrem ince kendine koltuk derdinde değil, Türkiye derdindeyim. Sandık olmazda gel aday ol derlerse asla aday değilim. Eğilim yoklaması olursa İstanbul'da yarışa gireceğim.

Örgütün belirlediği aday miting yapabilmeli. Onun için acele etmemiz gerektiğini düşünüyorum, örgütün gücünü arkasına alacak belediye başkan adaylarının başarılı olacağını düşünüyorum.

"ONU YÖNETİCİLERE SORUN"

Muharrem İnce, "Eğilim yoklaması olmazsa nasıl bir tablo ortaya çıkacak?" sorusuna da "Bilemiyorum onu. Onu yöneticilere sorarsınız. Ben şu anda yönetici değilim." karşılığını verdi.