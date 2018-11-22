Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin Görüşme Saati Belli Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'yerel seçim' gündemiyle İstanbul için ismi konuşulan Muharrem İnce ile 12.00'de bir araya gelecek.

TALEP İNCE'DEN GELDİ

Randevu talebi Muharrem İnce'den gelmişti. İnce'nin görüşmede başta yerel seçimler olmak üzere ve bazı konularda Kılıçdaroğlu'na görüşlerini aktaracağı öğrenildi. Görüşmede, İnce'nin İstanbul adaylığının ele alınacağı konuşuluyor.

Muharrem İnce

Randevu talebiyle ilgili açıklama yapan İnce, "Ben partinin cumhurbaşkanı adayıyım. Yerel seçimler yaklaşmış. Sayın Genel Başkan ile görüşmemizden daha doğal bir şey olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu

"VARIM" DEMİŞTİ

CHP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı için, "Sandık konulursa adayım. Hakim gözetiminde olmasa da sandık konulsun. Örgüt motive olur. Bu kez seçime kadar 100 günlük süre var. Yeterli zaman, kazanabiliriz" ifadesini kullandı.