Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Man Adası İddiaları Nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 130 Bin TL Tazminat Ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Man Adası'na para transfer ettiği iddiası üzerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davasında mahkeme kararını verdi. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğana 130 bin TL ödemesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 13 Şubat'taki grup toplantısında Man Adası'na para transferi yaptığı iddiasında bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine 500 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

"500 BİN TL'LİK DAVANIN KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ"

Habertürk'ün haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Man Adası'na para transfer ettiği iddiası üzerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na açtığı 500 bin TL'lik tazminat davasının karar duruşması görüldü.

AVUKATLAR ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı delillerin toplanmadığını, karar verilmesi durumunda duruşmayı terk edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı da davayı kaybedeceklerini anladıkları için böyle bir tutum seçtiklerini belirtti. Duruşmada avukatlar arasında gerginlik yaşandı.

KILIÇDAROĞLU 130 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Kararını açıklayan mahkeme Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 130 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

TOPLAM TAZMİNAT 828 BİN LİRA OLDU

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha önce de söz konusu iddiaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üç kez tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının, 28 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısındaki yaptığı konuşmalar nedeniyle Kılıçdaroğlu'na açtığı 1 milyon 500 bin liralık manevi tazminat davası, 7 Haziran'da karara bağlanmıştı. Kılıçdaroğlu, Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 197 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, aynı iddialar üzerine açılan bir başka davada, 13 Haziran'da, Kılıçdaroğlu'nun 142 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti.

Üçüncü tazminat davasının görüldüğü Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı Kılıçdaroğlu'nu 359 bin lira manevi tazminata mahkum etmişti.

Böylece Kılıçdaroğlu, söz konusu iddiaları nedeniyle İstanbul'da açılan 4 farklı tazminat davasında, işleyecek yasal faizle birlikte 828 bin lira tazminata mahkum edilmiş oldu.