Kimyasal Saldırı İddiaları Sonrası Rus Uçakları Halep'in Güneyini Vurdu

Halep'in güneyininde kimyasal silah kullanıldığı haberleri üzerine Rusya hava kuvvetleri harekete geçti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, terör yanlılarının Halep halkına yönelik kimyasal saldırı düzenlenen bölgedeki mevzilerini vurdu" denildi. Harekatla ilgili Türkiye'ye bilgi verildiği de kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov

KİMYASAL KULLANILDIĞI İDDİALARINI RUSYA DUYURDU

Rusya, Suriyeli muhaliflerin Halep kentine klorin gazlı bombalı saldırı düzenlediğini öne sürerek, ateşkesin garantörü olan Türkiye ile görüşüleceğini açıkladı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Soçi Mutabakatı'ndan beri ilk defa savaş uçaklarının İdlib yakınlarındaki muhalif bölgeleri bombaladığını duyurdu.

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ESAD REJİMİ SALDIRI SONUCU YARALILARIN OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

Devlet ajansı SANA sağlık birimlerini kaynak göstererek, Halep'te üç ayrı bölgeye yapılan gazlı saldırının halkta nefes alma sorunlarına yol açtığını ileri sürdü. Ajans yaralı sayısını 107 olarak bildirdi. Suriye devlet televizyonu da yüzü maskeli yaralıların hastaneye kaldırılma görüntülerini yayınladı.

RUS SÖZCÜ: KLORİN GAZI KULLANILDIĞINI TESPİT ETTİK

Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaparak saldırının İdlib bölgesinden yapıldığı kaydetti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, "Yaralılardaki zehirlenme belirtileri de özellikle göz önüne alındığında, Halep'i bombalamak için kullanılan havan mermilerinin klorin gazı ile dolu olduğunu tespit ettik." dedi.

MUHALİFLER İDDİALARI YALANLADI

Suriye rejim muhalifleri ise kimyasal saldırı yapıldığı iddialarını yalanladı. Muhalifler, kimyasal saldırı haberini 'rejimin propaganda çalışması' olarak niteledi. Muhalifler, kimyasal silahlarının olmadığını ve üretecek kapasiteye de sahip olmadıklarını iddia etti.

TÜRKİYE'YE BİLGİ VERİLDİ, SAVAŞ UÇAKLARI BOMBALADI

Konaşenkov, Rusya'nın İdlib'deki terör yanlılarına yönelik saldırı konusunda Türkiye'ye 'sıcak iletişim hattı' üzerinden bilgi verildiğini söyledi.

Rus keşif birliklerinin İdlib'deki silahlardan arındırılmış bölgede militanların Halep halkına yönelik kimyasal saldırıda kullanılan silahları tespit ettiğini belirten Konaşenkov, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin terör yanlılarının o bölgedeki mevzilerini vurduğunu kaydetti.

Konaşenkov, "Rusya'nın Suriye'deki askeri grubunun keşif birlikleri, İdlib eyaletindeki silahlardan arındırılmış bölgede yasa dışı silahlı oluşumlarda yer alan militanların Halep'e zehirli maddelerle gerçekleştirdikleri saldırıda kullanılan ateşli silahları tespit etti, ayrıca silahların yeniden kullanılmak üzere hazırlandığı ortaya çıktı" diye konuştu.