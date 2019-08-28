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Son Dakika: "Kıran-2 Ortak Operasyonu" başlatıldı

Son Dakika: Mardin, Şırnak ve Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran-2 Ortak Operasyonu" başlatıldı.

28.08.2019 10:18
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Mardin, Şırnak ve Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran-2 Ortak Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla ilk "Kıran Operasyonu"nun başlatıldığını 19 Ağustos'ta duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı açıklamada, terörle mücadeleye ilişkin yürütülen çalışmalara değinerek, ilk kez Türkiye'de yurt içindeki terörist sayısının 600'ün altına düştüğünü, 2019 yılının başından bu yana katılımın ise 74 olduğunu söylemişti.

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Jandarma, Batman, Şırnak, Güncel

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