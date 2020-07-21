Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan yangında zeytin ağaçlarının bulunduğu 5 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.

Kozluk mevkisindeki bir zeytinlikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 4 arazöz, 2 dozer, 2 su tankeri, 2 pikap ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Helikopter müdahalesi ile yangının ormanlık alana sıçraması önlendi. Üç saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında, 5 dönüm zeytinlik zarar gördü.