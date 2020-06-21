Son Dakika | KIRKLARELİ Pınarhisar'da sel yolları kapattı

Son dakika güncel haberi... Pınarhisar'da sel yolları kapattıKIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesinde şiddetli yağış ve Istranca Dağları'ndan gelen sel, ilçe merkezinde su baskınlarına neden olurken, araçlarında mahsur kalanlar oldu.

21.06.2020 17:34 | Son Güncelleme: 21.06.2020 18:04
Pınarhisar'da sel yolları kapattı
KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesinde şiddetli yağış ve Istranca Dağları'ndan gelen sel, ilçe merkezinde su baskınlarına neden olurken, araçlarında mahsur kalanlar oldu. Sel suları nedeniyle Pınarhisar- Vize karayolu ulaşıma kapandı.
Pınarhisar'da öğleden sonra aniden bastıran şiddetli yağış ve Istranca Dağları'ndan gelen sel suları ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin bir çok cadde ve sokakları sularla kaplanırken, bazı ev ve işlerlerini de su bastı. Caddelerdeki sel nedeniyle, bazı araçlar mahsur kaldı. Pınarhisar ilçesi girişinde araç içinde kalan 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Araçları su içinde kalan sürücüler ise araçlarını bırakıp, bölgeden ayrıldı. Sel suları bazı istinat duvarlarının da yıkılmasına neden oldu.
Sel suları nedeniyle Pınarhisar-Vize karayolu uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Belediye ekipleri, su tahliye çalışmalarının sürdürürken, esnaf ve vatandaşlar da ev ve işyerlerindeki suları boşaltmak için çaba harcadı.
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Son Dakika | KIRKLARELİ Pınarhisar’da sel yolları kapattı

Kaynak: DHA

Etiketler: Pınarhisar, Vize, Güncel, Haber

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