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Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in bugün yaptırdığı yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. Bilgin, 14 gün süreyle vali konağında izole altına alındı tutulacak.

31.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:50

Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vali Osman Bilgin'in koronavirüs testinin pozitif olduğu belirtildi.

KARANTİNAYA ALINDI

Bilgin'in yerine vekil olarak Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı'nın görevlendirildiği bildirilen açıklamada, "Değerli Kırklarelililer, Valimiz Sayın Osman Bilgin'in 31 Mart 2020 Salı günü yaptırmış olduğu Koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmıştır. Kırklareli Valiliği görevi resmi olarak Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı tarafından yürütülecektir. Valimiz Sayın Osman Bilgin, 14 gün süre ile Vali Konağı'nda izole altına alınmıştır ve izole süresince Vali Konağı'ndan fiili olarak Valilik görevini yürütecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in koronavirüs testi pozitif çıktı
Etiketler: Halkla İlişkiler, Kırklareli, Güncel

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı

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