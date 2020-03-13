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Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu

Son dakika: Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Siya Munzur kod adlı Duygu Karayel, ikna edilerek teslim oldu.

13.03.2020 07:49 | Son Güncelleme: 13.03.2020 07:53
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu teslim olanların sayısının her geçen gün artması örgütteki çözülmelere de hız kazandırdı. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan örgüt mensubu ve ailesi ikna edildi. Terörist örgütten kaçarak güvenlik güçlerine sığındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu, Habur Sınır kapısından teslim aldığı Siya Munzur kod adlı Duygu Karayel isimli teröristin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Jandarma tarafından işlemleri tamamlanan örgüt mensubunun 2003 yılında Trabzon ilinde üniversite öğrencisi iken terör örgütüne katıldığı o tarihten itibaren örgütün üst kadrolarında görev yaptığı ve katıldığı faaliyetlerden dolayı kırmızı bültenle hakkında arama çıkartıldığı detaylar arasında yer alıyor.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmanın yaklaşık 6 aylık ikna çalışması sonucu teslim alınan Duygu Karayel jandarmadaki işlemlerinin bitmesine müteakip adli makamlara sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan tutuklanan Duygu Karayel cezaevine gönderildi.

Etiketler : Jandarma, Munzur, Güncel

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