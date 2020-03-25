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Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştırıldı

Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartlarının kolaylaştırıldığını belirterek, "600 günü 450'ye, 120 günü de 60 güne indirdik" dedi.

25.03.2020 00:15 | Son Güncelleme: 25.03.2020 00:32

Türkiye 'de de etkili olan yeni tip koronavirüs salgınına (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştırıldı. 600 gün 450'ye, 120 gün ise 60 güne indirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme çerçevesinde, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarının kolaylaştırıldığını belirterek, "600 günü 450'ye, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız" dedi.

Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştırıldı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 1500 TL OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilere verdiği müjdenin kanunlaştığını belirten Bakan Selçuk, "Artık en düşük emekli aylığı 1500 TL. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştırıldı

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs ile mücadele toplantısının ardından salgınla mücadele çerçevesinde atılması gereken adımları açıklamıştı.

"Ekonomik İstikrar Kalkanı" adını verdiği ekonomi paketini kamuoyuna duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz. 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını yüzde 80'den yüzde 90'a çıkartacak, asgari peşinatı yüzde 10'a düşüreceğiz. İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz. Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6'şar ay erteliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştırıldı
Etiketler : Türkiye, Ekonomi, Güncel

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Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştırıldı

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