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Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacağını söyledi.

12.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:28

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ücretsiz izne çıkarılan çalışanlarla ilgili "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak" açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından bir video yayınlayarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firma, 2 milyondan fazla çalışan kapsamında başvuruda bulundu. 700 bini onaylandı.

25 bin liralık destek finansmanına 290 bin esnaf başvurdu, 4 milyar 73 milyon lira finansman tahsis edildi.

BİREYSEL DESTEK PAKETİNE YOĞUN BAŞVURU

Bireysel destek paketine 4 milyon 200 binden fazla vatandaş başvurdu. 250 binden fazla vatandaşımıza 1,5 milyar lira tahsis gerçekleşti.

İş'e Devam finansmanı için 66 bin 171 firma başvurdu, 34 bin 858'inin süreci sonuçlandı ve 29 milyar 558 milyon lira tahsis edildi.

Kamu bankaları vatandaşın yanında dururken, özel bankaların takındığı tavır bizleri üzmektedir. Onları da sürece davet ediyorum.

KAMU BANKALARI 795 BİN VATANDAŞIN BORCUNU ÖTELEDİ

Kamu bankaları işletmelerin 20,5 milyar liralık, 795 bin vatandaşın da 40,6 milyar liralık kredi borcunu öteledi.

Küresel ticaret için farklı mekanizmaların devreye alınmasını destekliyoruz. Bunun dışında hiçbir kurum ya da ülkeden talebimiz olmamıştır."

Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak
Etiketler: Berat Albayrak, Ekonomi, Güncel
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Haberler ›› Ekonomi ››Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak - Ekonomi

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