Son dakika... Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun cenazeleri Şanlıurfa'da defnedildi

Bir son dakika haberine göre Sivas'ta, serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun cenazeleri memleketleri Şanlıurfa'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Son dakika... Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun cenazeleri Şanlıurfa'da defnedildi
12.06.2020 15:18 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:34
Sivas'ta, serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun cenazeleri memleketleri Şanlıurfa'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Patates ekimi için gittikleri Sivas'ta serinlemek için girdikleri Kızılırmak'tan cansız bedenleri çıkarılan kardeşler Mahmut (12) ve Kadir Yağmur (10) ile Mehmet Zurnacı'nın (8) cenazeleri, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine getirildi. Mahmut ve Kadir Yağmur, ilçe merkezindeki Kırmızıpınar Mahallesi Camisi'nde İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Ortaç tarafından kıldırılan namazın ardından ilçe mezarlığında defnedildi. Bu sırada çocukların yakınları gözyaşı döktü.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin alındığı cenazeye, Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Akif Demir ile çocukların yakınları katıldı.

Kırmızıpınar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Albayrak, "Bunlar çadırlarda yatıyor, kanal yakınlarında yatıyor. Bunlar sabahtan akşama kadar çapa ile uğraşıyorlar. Çok bir kazançları da yok 3 ay çalışıyorlar adam 3 milyar zaten onlara yetmiyor ki. Çocukların da okul harçlıklarını çıkarmak için gitti, her yıl yaklaşık 50 kişi gidiyor" dedi.

Mehmet Zurnacı'nın cenazesi ise ilçe kırsalındaki Yaylak Mahalle Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

Amca Kadir Yıldız, "Çocukları boğulan aile mevsimlik tarım işçisidir. Bunların maddi durumu olmadığı için tarlaya çalışmaya gidiyor. Çocuklar okul okuyor, ihtiyaçları var. Kışın geldiklerinde evlerinde hiçbir şey yok. Çocuklarının kısmetini çıkartmak için gittiler. Orada 3 cenazemizi kaybettik. Her yıl böyle gidiyorlar. Aynı durumda geçen yıl da böyle biri daha vefat etti" şeklinde konuştu. - ŞANLIURFA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Kızılırmak, Şanlıurfa, Bozova, Sivas, 3. Sayfa, Haber

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