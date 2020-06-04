Son Dakika | KKKA şüphesiyle ölüm - SİVAS

Son dakika haberlerine göre Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.

04.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:37
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.
Hafik ilçesine bağlı Çınarlı köyünde yaşayan 6 çocuk babası Azimet Yıldız (70), vücuduna yapışan keneyi çıkarttı.
Bir süre sonra rahatsızlanan Yıldız, Hafik İlçe Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından KKKA hastalığı şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yıldız, anestezi yoğun bakım servisinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yıldız'ın cenazesi ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere köyüne götürüldü.
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Son Dakika | KKKA şüphesiyle ölüm - SİVAS

Kaynak: AA

Etiketler: Hafik, Kongo, Kırım, Sivas, Güncel, Haber

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