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Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi

Son dakika: KKTC, 26 Nisan'da yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçimini koronavirüs nedeniyle 11 Ekim'e erteledi.

19.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:33

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada alınan tedbirlerin artırılmasına sebep olurken; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden önemli bir karar geldi. KKTC Meclisi, 26 Nisan'da yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçiminin koronavirüse yönelik tedbirler nedeniyle 11 Ekim'e ertelenmesi kararı aldı.

ÜLKEDE TEDBİRLER ARTIRILDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC vatandaşları haricindekilerin ülkeye girişlerinin yasaklandığını bildirdi. Özersay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün 14.00 itibarıyla yürürlüğe girecek şekilde ülkemize giriş noktaları, KKTC vatandaşları haricinde tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine kapatılacaktır." ifadesini kullandı.

ÜLKEYE YABANCI GİRİŞİ, 1 NİSAN'A KADAR DURDURULDU

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da Twitter'dan "14.00 itibarıyla tüm KKTC giriş kapılarından KKTC vatandaşları haricindekilerin girişleri 1 Nisan 00.00'a kadar durdurulmuştur. Ülkeye giriş yapacak tüm KKTC vatandaşları, Sağlık Bakanlığınca belirlenen gözlem merkezlerinde, 14 gün zorunlu gözleme tabii olacaklardır." paylaşımında bulundu.

KKTC'de, 18 turist ve 2 KKTC vatandaşında Kovid-19 tespit edilmişti.

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Son Dakika: KKTC’de 26 Nisan’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi

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KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Etiketler : Kıbrıs, Sağlık, Dünya, Güncel

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Yorumlar (1)
ASLI:ACABA NE DÜŞÜNÜYORLAR BİZİM ONLARA YAVRU VATAN DİYE HİTAP ETMEMİZTEN????? BELKİ DE HOŞLARINA GİTMİYORTUR.
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