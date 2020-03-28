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Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde tedavi gören 67 yaşındaki Alman turist hayatını kaybetti.

28.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:03

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Hayatını kaybeden şahsın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde tedavi gören 67 yaşındaki Alman turist Bruno Gaffiend Jabusch olduğu açıklandı.

KRONİK RAHATSIZLIKLARI VARDI

Sağlık Bakanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 67 yaşındaki Alman erkek turistin yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, hastanın aynı zamanda kronik obstruktif akciğer (KOAH) ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunduğu kaydedildi.

TOPLAM VAKA SAYISI 61

KKTC'de koronavirüs ilk kez 10 Mart'ta 65 yaşındaki Alman kadın turistte tespit edildi. Ülkede tespit edilen koronavirüs vaka sayısının ise 61 olduğu belirtildi.

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Son dakika: KKTC’de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Etiketler: turist, Kıbrıs, Güncel

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KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

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