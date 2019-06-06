Son Dakika! Kocaeli'de yanan tekstil fabrikasından acı haber geldi: 5 ölü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir tekstil fabrikası henüz bilinmeyen bir neden dolay çıkan yangın sonucunda alevlere teslim oldu. Yangında 5 kişi yaralanırken 5 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Yangın, 09.50 sıralarında Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tuna Caddesi üzerindeki bir fabrikada meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan tekstil fabrikasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerin üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem aldı. Ekipler, zaman zaman patlama sesleri de duyulan yangına güçlükle müdahalede bulundu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle üç saatin ardından kontrol altına alındı.

5 KİŞİ HASTANELERE KALDIRILDI, 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri yanan fabrikaya girdi. Fabrikada bulunan 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekipleri fabrikada başka kimsenin olup olmadığını kontrol ediyor.

Yangın sırasında içeride bugün mesaiye gelen yaklaşık 30 kişi bulunduğu, birçoğunun kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı, yaralanan 5 kişi ise çevre hastanelere kaldırıldı.

BELEDİYE BAŞKANI ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bu üzücü olayı duyar duymaz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 9 dakika içerisinde yangına müdahale etmeye başladığını söyledi.

Çok sayıda ambulans ekibinin de olay yerine intikal ettiğini dile getiren Çiftçi, "Şu anda hamdolsun yangını kontrol altına almaya başladık. İçeride kalan vatandaş var mı yok mu bu konu sadece söylem çerçevesinde, inşallah yoktur. Bu olay hepimizi üzmüştür mübarek bayram günü ama itfaiye ekibimiz canla başla ve komşu ilçelerin de takviyesiyle 30 civarında itfaiye ekibimiz olay yerinde ve yangın kontrol altına alınmış durumda." şeklinde konuştu.

Çiftçi, gazetecilerin "İçeride yaralılar olduğu söyleniyor, bilgi var mı, kaç yaralı var, durumları nedir?" sorusuna, "5 vatandaşımız yaralanmış ve ambulansla hastanelere sevk edildi. Kontrol altındalar şu anda durum bu şekilde, durumları ağır değil. İçeride mahsur kalanlar var mı şu anda öyle bir söylem var ama net bir bilgi yok." yanıtını verdi.