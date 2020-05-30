Son dakika! KOCAELİ Pompalı tüfeği başına ateşleyerek intihar etti
Gelen son dakika haberlerine göre Pompalı tüfeği başına ateşleyerek intihar etti KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 3 gün önce sosyal medya hesabından, 'Yaşamak içimden gelmiyor artık' paylaşımı yapan Tamer A., evde yalnız olduğu sırada pompalı tüfeği başına ateşleyerek, intihar etti.
30.05.2020 19:25 | Son Güncelleme: 30.05.2020 19:30
Bir fabrikada işçi olarak çalışan 2 çocuk babası Tamer A.'nın ailevi sorunlar nedeniyle intihar etmiş olabileceği bildirilirken, eşi ile çocuklarının bir yakınlarında kaldığı öğrenildi. Tamer A.'nın 3 gün önce sosyal medya hesabından, 'Yaşamak içimden gelmiyor artık', 'Ben bittim, hayallerim yarım kaldı' paylaşımlarında bulunduğu öğrenildi.
Tamer A.'nın acı haberini alıp gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Kaynak: DHA