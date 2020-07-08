Son Dakika: Kontrolden çıkan otomobil takla attı, 2 kardeş öldü

Kontrolden çıkan otomobil takla attı, 2 kardeş öldü

OSMANİYE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 9 yaşındaki Duru ile 13 yaşındaki ablası Doğa Aydoğan hayatını kaybetti.

Kaza dün sabah saat 06.00 sıralarında, E90 Otoyolu Taşoluk tüneli mevkiinde meydana geldi. Bahçe yönünden Gaziantep istikametine giden Oktay Aydoğan (49) yönetimindeki 27 VK 423 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Meydana gelen kazada sürücü Oktay Aydoğan ile araçta yolcu olarak bulunan Bilge Aydoğan (47) C.A.(17), ve İ.A.(21) yaralanırken, Doğa Aydoğan ve Duru Aydoğan kaza yerinde yaşamlarını yitirdi. Yaralılar ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.