Son dakika: Mart ayında konut satışları yıllık %3,4 artarak 108 bin 670 oldu

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,4 oranında artarak 108 bin 670 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 846 konut satışı ve %18,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 409 konut satışı ve %11,4 pay ile Ankara, 7 bin 131 konut satışı ve %6,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 10 konut ile Ardahan ve 37 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 43 BİN 329 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde 2020 Mart ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %90,4 oranında artış göstererek 43 bin 329 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %39,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 843 konut satışı ve %18,1 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 65 BİN 341 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları 2020 Mart ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %20,6 oranında azalarak 65 bin 341oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 bin 3 konut satışı ve %18,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %60,5 oldu. Ankara 6 bin 408 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 bin 954 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konut ile Hakkari oldu.

KONUT SATIŞLARINDA 34 BİN 89 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %22,8 azalarak 34 bin 89 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %31,4 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 439 konut satışı ve %18,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 308 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 108 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 74 BİN 581 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %22,5 artış göstererek 74 bin 581 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 13 bin 407 konut satışı ve %18,0 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %67,6 oldu. Ankara 9 bin 101 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 bin 23 konut satışı ile İzmir izledi.

KONUT SATIŞLARI OCAK-MART DÖNEMİNDE %33 ARTTI

Ocak-Mart döneminde 341 038 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre %33 oranında artış gösterdi. Ocak-Mart döneminde ipotekli konut satışı %238,6 oranında artarak 129 bin 299, diğer satış türlerinde ise %3 oranında azalarak 211 bin 739 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar %0,4 oranında azalarak 107 bin 432 oldu. İkinci el konut satışları da %57,2 oranında artarak 233 bin 606 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA MART AYINDA 3 BİN 36 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %3 azalarak 3 bin 36 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mart 2020'de ilk sırayı bin 513 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 584 konut satışı ile Antalya, 165 konut satışı ile Ankara, 110 konut satışı ile Mersin ve 93 konut satışı ile Bursa izledi. Ocak-Mart döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,8 artarak 10 bin 948 oldu.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI İRANLILARA YAPILDI

Mart ayında İran vatandaşları Türkiye'den 465 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 426 konut ile Irak, 227 konut ile Rusya Federasyonu, 184 konut ile Afganistan ve 119 konut ile Filistin izledi.