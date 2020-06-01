Son Dakika: Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 kişi tutuklandıKONYA'nın Beyşehir ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, silah ve mermi imal edip, satmak' suçundan gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü tutuklandı.

01.06.2020 09:59 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:03
Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 kişi tutuklandı
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, silah ve mermi imal edip, satmak' suçundan gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakılırken, 20 tabanca, 105 mermi, 5 av tüfeği ile silah üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Konya İl Jandarma ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir'de suç örgütü kurup, kaçak silah üretim ve satışı yapan bir şebekenin olduğu bilgisi aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 29 Mayıs Cuma günü daha önceden belirlediği 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Adresslerde yapılan aramada 20 tabanca, 105 mermi, 5 av tüfeği ile silah üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla serbest bırakıldı. İfadelerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden de M.K, M.Y.Ç., A.Y. ve H.O tutuklandı, F.U. ve O.U.'de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Son Dakika: Konya’da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Konya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: Konut kredisinde 15 yıl vade ve aylık %0.64 faizle finansman sunulacak Haber
Son dakika: Konut kredisinde 15 yıl vade ve aylık %0.64 faizle finansman sunulacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre’yi oyundan ihraç etti Haber
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı Haber
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler Haber
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Diyarbakır’da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı Haber
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump’ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı Haber
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu Haber
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
Haberler››Güncel››Son Dakika: Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 kişi tutuklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:59: MERSİN Roma zenginlerinin anıt mezarları zamana direniyor - Haber 09:59: Son Dakika: Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 kişi tutuklandı - Haber 09:59: Haziran 2020 Dünya Gündemi - Haber 09:57: Red Bull Chess Masters'ta şampiyonlar belli oldu - Haber 09:56: Son dakika güncel: Seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk başladı - Haber 09:36: Son dakika: Konut kredisinde 15 yıl vade ve aylık %0.64 faizle finansman sunulacak - Ekonomi 08:58: Zonguldak'ta katil arı paniği! Üreticiler 20 bal ormanı için yardım istedi - Haber 08:49: Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak - Ekonomi 08:18: Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti - Magazin 07:45: Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler - Haber