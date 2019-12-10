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Son dakika: Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü! 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Konya'nın Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç bina çöktü. 2'si çocuk, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

10.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:16

'nın ilçesinde 2 katlı kerpiç bina çöktü, enkaz altında kaldığı öne sürülen 3 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu enkaz altında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bu 3 kişiden 2'sinin çocuk olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçeşme Mahallesi Akçeşme Sokağı'ndaki kerpiç evde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Çevredekilerin evde enkaz altında kalanların olduğu yönündeki ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

VALİ TOPRAK'TAN AÇIKLAMA

Kaza sonrası olay yerine gelen Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak konuyla ilgili olarak, "Çok üzücü bir olay. Biz de aileleleri teskin etmek için buraya geldik. Allah ailesine sabır versin. Çok acı bir olay" açıklamasını yaptı.

İhbarı aldıktan sonra tüm ekiplerin olay yerine sevk edildiğini dile getiren Toprak, "Şu anda enkaz altından 2'si çocuk 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Enkaz altında başka kimsenin olmadığını öğrendik" dedi.

Olay yerinden ilk fotoğraflar:

Son dakika: Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü! 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti

Karatay, Konya, Güncel


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