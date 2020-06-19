Son Dakika: KONYA Üniversite, 3 kilo yük taşıyabilen insansız hava aracı 'multicopter' üretti

Son dakika güncel haberi... Üniversite, 3 kilo yük taşıyabilen insansız hava aracı 'multicopter' ürettiKONYA'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Tarık Ünler, üniversitenin ihtiyacına yönelik yaptıkları 'multicopter' olarak bilinen yerli ve milli insansız hava...

19.06.2020 09:12 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:20
Üniversite, 3 kilo yük taşıyabilen insansız hava aracı 'multicopter' üretti
KONYA'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Tarık Ünler, üniversitenin ihtiyacına yönelik yaptıkları 'multicopter' olarak bilinen yerli ve milli insansız hava aracını, piyasadaki değerinin üçte biri fiyatında mal ettiklerini söyledi. Aracın, 3 kilograma kadar yük taşıyabildiğini belirten Ünler, "Engebeli ve tarım arazilerini ilaçlamada, kargo alanında istediğiniz bir yere malzeme taşımada ve gerekirse kablolu bir drone yapıp sınır güvenliğiyle ilgili bir işlemde de kullanılabilir"dedi.
Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde kullanılacak insansız hava aracı multicopter, üniversite imkanlarıyla yerli ve milli olarak Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde üretildi. Düşük maliyetle yapılan multicopter, otonom, yarı otonom ve manuel modları sayesinde esnek bir uçuş imkanı sağlıyor.
Tasarladıkları multicopter hakkında bilgi veren Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Tarık Ünler, "Cihazımızın, üzerinde bulunan sensörlerin füzyonu sağlanarak stabil bir uçuş yapılabilmesi amaçlanmıştır. Tasarımda seçilen motorlar ve motor sürücüler sayesinde çok kötü hava koşullarında dinamik ve stabil uçuş imkanı vermektedir. Aviyonik (elektronik) sistemi ve buna entegre tasarlanan mekanik özellikleriyle her hava koşulunda rahatça uçuş yapabilecek imkana sahiptir. Ayrıca, herhangi bir olumsuzlukta RTL (Return To Launch) adlı dönüş özelliğiyle kalktığı noktaya iniş sağlayabilmektedir. Loiter modu (ucuş aşaması) ile de havada rüzgar ve diğer olumsuz parametrelerden etkilenmeden sabit durabilme özelliği eklenmiştir."dedi.
'KARGO GÖNDERİP, İLAÇLAMA YAPABİLİRSİNİZ'
3 kilograma kadar yük taşıyabildiğini ve farklı amaçlarda da kullanılabileceğini belirten Ünler, " 3 kilograma kadar yükü çok rahatlıkla kaldırabilir. Gövdesi karbon malzemeden üretildi. Kanatları kapanabilir, çok rahat bir şekilde portatif bir yerden bir yere taşıyabilirsiniz. Biz bunu görüntü çekmek amaçlı yaptık ama altındaki kamerayı çıkartıp, bir aparat takarak dağlık bir arazide ilaçlama yapabilirsiniz. Koronavirüs süreciyle kargo ile ilgili bazı sıkıntılar var. Gerek görülmesi halinde bu cihazımızla bir yerder bir yere kargoda gönderebilirsiniz. Bunu kablolu drone haline getirip sınır güvenliği ile ilgili de bir işlem yapabilirsiniz. Buna silahta kamerada takabilirsiniz. Bu sizin isteğinize bağlı."diye konuştu.
'NESNE TANIMAYA YÖNELİK ALGORİTMA ÇALIŞMAMIZ VAR' Hava aracına, farklı rotalar girilerek istenilen özel alanlarda, istenen koşullarda otomatik olarak uçuş yapmak suretiyle çekim yapılmasına olanak verildiğini aktaran Ünler, şunları söyledi:
"Bu durumda görev bilgileri kullanıcı tarafından belirlenmek suretiyle yükseklik, hız gibi bilgi parametreleri girildiğinde bu parametrelere göre çekim işlemlerini otonom olarak icra edebilmektedir. Ayrıca bu çalışmadan bağımsız olarak görüntü işleme algoritmaları kullanarak derin öğrenme ile nesne takibi çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmalarda gerçek zamanlı renkten bağımsız nesne tanımaya yönelik algoritma geliştirme çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmalar tamamlandığında, hava araçlarına entegre edilerek nesne tanıma, nesne takibi gibi özel görevlerin hava araçlarına yaptırılmasını tasarlamaktayız. Böylelikle yüksek seviyeli savunma sanayinde kullanılabilecek İHA'ların üretilmesini hedeflemekte ve sınır güvenliği, özel alan korumaları, belli hedeflerin uzaktan takibi gibi savunma sanayi projelerine entegre edilmesini planlamaktayız"
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Son Dakika: KONYA Üniversite, 3 kilo yük taşıyabilen insansız hava aracı ’multicopter’ üretti

Kaynak: DHA

Etiketler: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, İnsansız Hava Aracı, Güncel, Haber

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