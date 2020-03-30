Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin’den getirilen ilaç için toplandı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı.

Sağlık Bakanlığı, Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, vaka artışı ve hastaların durumu değerlendirilecek.

TÜRKİYE'DEKİ GELİŞMELER ELE ALINACAK

Toplantıda, tanı ve tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin yanı sıra yeni önlemler ele alınacak.

Yetkililerin toplantının ardından alınan kararları ve yeni tedbirleri bir basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

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