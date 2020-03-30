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Son dakika: Koronavirüs ilacı Kevzara, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı

Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için tüm dünyanın beklediği haber geldi. Sanofi ve Regeneron Pharmaceuticals isimli ilaç şirketleri, Kovid-19 tedavisi için üretilen Kevzara isimli ilacın geliştirilmiş halini 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denemeye başladıklarını duyurdu.

30.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:18

Sanofi ve Regeneron Pharmaceuticals isimli ilaç şirketleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kevzara isimli ilacın geliştirilmiş halini ürettiklerini ve 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde testlerin başladığını duyurdu.

Dünya çapında 700 binden fazla insanı hasta eden Kovid-19 ile ilgili tüm dünyanın beklediği açıklama iki ilaç şirketinden geldi. Sanofi ve Regeneron Pharmaceuticals ve şirketleri, Kevzara olarak bilinen ilacın geliştirilmiş halini hastalar üzerinde test etmeye başladıklarını duyurdu.

7 ÜLKEDEki 300 HASTADA DENENECEK

Geçen hafta içerisinde ABD'de ilacın hastalar üzerinde test edildiğini açıklayan şirketler, bağışıklık sistemini etkileyen ilacın İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Kanada ve Rusya'da da hastalar üzerinde deneneceğini duyurdu.

Şirketler son denemelerin yaklaşık 300 hasta üzerinde gerçekleşeceğini duyurdu. Deneme sürecine katılacak kişilerin özellikle Kovid-19'dan dolayı çok ağır ve durumu kritik hastalardan seçildiği belirtildi.

SİTOKİN FIRTINASINI DURDURACAK

Doktorlar ve bilim insanları corona virüsünün sitokin fırtınası olarak da bilinen bağışıklık sisteminin aşırı tepki vererek organlara saldırmasına sebep olduğunu düşünürken, bu ilaçlar ile bağışıklık sisteminin yönlendirilebilmesini umuyor.

Reuters'ın haberinde Regeneron'un ABD'deki deneme sürecini yönettiği ve Sanofi'nin de ABD'nin dışındaki bölgelerde çalışmalarına devam ettiği açıklandı.

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Son dakika: Koronavirüs ilacı Kevzara, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Sağlık, Güncel

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Yeni tip koronavirüs ilacı Kevzara, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı

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Haberler ›› Sağlık ››Son dakika: Koronavirüs ilacı Kevzara, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı - Haberler
Yorumlar (4)
YAN ETKİ-ÇALIŞMA:Yan tesirleri korkuttuğu için direkt çıkarmıyorlar. Kaş yapalım derken göz çıkabilir. Bu arada günümüzde yaygın kanser vb. hastalıklar için de dünyadan aynı çalışma hızını bekleyen çok insan var.
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ALİ KOCAR:Abd bulmus Hic tahmin etmezdim ;)) Aceba neden
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SLM:Bu tarz haberler en azından psikolojimize ilaç etkisi yapıyor. İnşaallah tek niyet bu değildirde aslı vardır
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REF:Tamam birileri zengin olup tüm dünyayı söğüşleyecek.
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