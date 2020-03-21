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Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı

Son dakika: Vatandaşların "Evde kalın" çağrısına uymayarak park ve mesire alanlarına akın etmesi nedeniyle, Tarım ve Orman Bakanlığı; bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılmasını ve piknik yapılmasını yasakladı.

21.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:41

Hükümet koronavirüsle mücadele kapsamında önlemlerini artırıyor. Dün ve bugün "evde kalın" çağrısına rağmen çok sayıda vatandaş park ve mesire alanlarına akın edince Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılmasını ve piknik yapılmasını yasakladı.

OTELLERDE KONAKLAYANLARIN SEYAHAT BİLGİLERİ KAYIT ALTINA ALINACAK

Sağlık Bakanlığı da yeni tip koronavirüs salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde uygulanan tedbirleri artırdı. Otellerde konaklayanların son 14 gün içinde bulunduğu ülkeler ve ülke içindeki seyahat planları bilgilerini içeren kayıtlar tam ve düzenli tutulacak.

HUZUREVLERİ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Restoranlarda, genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için masalar arası mesafe 1 metreden az olmayacak. Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde koronavirüs hastalığı ile uyumlu şikayetler olması durumunda, bu merkezlerde kalanlar yakından takip edilecek.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı

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Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı
Etiketler : Hükümet, Ekonomi, Güncel

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