Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından bir dizi tedbir alınmaya başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da ölümcül virüs sonrası "koronavirüs önlemleri" genelgesi yayınladı. Bakan Murat Kurum imzalı genelgeye göre, belediyeler hiçbir gerekçe ile su kesintisi uygulamayacak.

Genelgede, "Belediyelerimiz ve bağlı kuruluşları tarafından sunulan içme ve kullanma suyu temini ve dağıtımı hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde devam etmesi koronavirüsten korunma ve bu virüsün yayılmasını önleme hususunda büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

BORÇLU ABONENİN DE SUYU KESİLMEYECEK



Genelgede içme suyu temini ve dağıtım hizmetlerini yürüten belediyeler ve bağlı kuruluşlarının bu hizmetlerini kesintisiz devam ettirmesi istenerek, "Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan su alacaklarının mevcudiyeti dahil, çeşitli sebeplerle su kesintisine gidilmemesi gerekmektedir" denildi.

Genelge'de ayrıca şunlara yer verildi:

"Devletimiz tarafından bugüne kadar alınan önlemler ile bundan sonra alınacak tedbirlerin yerel yönetimlerimizce dikkatle takip edilerek eksiksiz yerine getirilmesi, söz konusu pandeminin daha fazla yayılmasının önlenmesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Halkımızın sağlığının korunması ve kamu esenliğinin sağlanması için yukarıda belirtilen tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi, herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi ve konunun iliniz dahilindeki tüm yerel yönetimlere (birlikleri ve iştirakleri dahil) duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim."

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