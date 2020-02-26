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Son dakika: Koronavirüs salgını İran ve Irak'ın ardından Yunanistan'a da sıçradı

Son dakika: Yunanistan Sağlık Bakanı, ülkede ilk koronavirüs vakasına rastlandığını duyurdu. Yunanistan, Irak ve İran'ın ardından vakanın görüldüğü üçüncü komşu ülke oldu.

26.02.2020 14:07 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:46

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve sınırımıza dayanan koronavirüs (Kovid-19) bir komşuya daha sıçradı. ve 'ın ardından 'da da Kovid-19'a rastlandı. Yunanistan Sağlık Bakanı, İtalya'dan Selanik'e dönen 38 yaşındaki bir kadında Kovid-19 vakasına rastlandığını söyledi. Bilindiği üzere İtalya, Kovid-19 salgınının Avrupa'da en çok yayıldığı ülke.

Bunun yanında Avrupa genelinde ise Fransa'da 2, Hırvatistan'da 1 ve İspanya'da 6 yeni tip Kovid-19 vakası daha tespit edildi.

İRAN'DA SAYI 19'A YÜKSELDİ

Sınır komşumuz İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 19'a yükselirken ülkede 44 yeni vaka tespit edildi.

BAKANLIKTAN SEYAHAT UYARISI

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya'nın Kovid-19 görülen bölgelerine seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Bilindiği üzere Türk vatandaşlarının 19 Şubat'ta Kovid-19 vakasının rastlandığı İran'a gitmesine müsaade edilmiyor.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Öte yandan Çin'in Vuhan kentinden yayılan Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 765'e ulaştı.

Toplam vaka sayısı ise 81 bini aşmış durumda.

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