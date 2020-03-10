Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı, kamu görevlilerinin zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmasını yasaklayan kararname yayımlayabilir
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Kamu görevlilerinin zorunlu haller dışında yurt dışına çıkmaması yönünde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hazırlanıyor" dedi.
10.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyada büyük panik yaratan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kamu personelinin zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmaması yönünde bir genelge yayımlayabileceğini açıkladı.
"OKULLARIN TATİL EDİLİP EDİLMEMESİYLE İLGİLİ BAKANLIKLA GÖRÜŞECEĞİZ"
Koca ayrıca, okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile önümüzdeki günlerde görüşüleceğini bildirdi.
"KORONAVİRÜSÜN TÜRKİYE'DE GÖRÜLME İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK"
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, koronavirüsün Türkiye'de görülme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, "Fakat henüz tespit edilmiş bir vaka yok" ifadelerini kullanmıştı.
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