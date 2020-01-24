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Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle Çin Seddi'nin bazı bölümlerine ziyaret yasaklandı

Son dakika: Çin'de ortaya çıkan ve 25 kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgını nedeniyle Çin Seddi'nin bazı bölümlerine ziyaret yasaklandı.

24.01.2020 12:57 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:44

Çin'in kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınında 25 kişi hayatını kaybederken, 900'ü aşkın kişinin virüsten etkilendiği belirtildi. Salgından etkilenen kişilerle temas halinde bulunan 8 bin 500 civarı Çinli vatandaşın müşahede altına alındığı öğrenilirken, virüsü taşıma riski bulunanların bini geçtiği kaydedildi. Öte yandan salgın nedeniyle Çin Seddi'nin bazı bölümlerine ziyaret yasaklandı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgınına dair önlemler giderek genişliyor. Tecrit altına alınan kentlerin sayısı 13'e yükselirken, Çin Seddi'nin bir bölümü de ziyarete kapatıldı.

41 MİLYON İNSAN TECRİT ALTINDA

Yetkililer bugün dört şehir için daha seyahat yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Virüsün ilk ortaya çıktığı Hubei eyaletinde bulunan Xianning, Xiaogan, Enshi ve Zhijiang kentlerinde toplu taşıma durduruldu. Böylece salgının başından beri toplamda 41 milyonluk bir nüfus tecrit altına alınmış oldu.

ÇİN SEDDİ BİLE KAPATILDI

Virüsün yayılmasını engellemek için Çin'in alametifarikalarından biri olan Çin Seddi'nin bir bölümü de ziyarete kapatıldı. Ülkenin önemli turistik noktalarından olan Ming Mezarları, Yinshan Pagoda ormanı ve 2008 Yaz Olimpiyatları için yapılan, 'Kuş Yuvası' olarak anılan Pekin Ulusal Stadyumu'nun da ziyarete kapatılacağı açıklandı. Şanghay'da bulunan Disneyland da virüs korkusuyla kapılarını kapattı.

Bazı şehirlerde de eğlence merkezleri, karaoke bar ve sinema gibi mekânlar da kapatıldı. Yetkililer büyük kalabalıkların toplanmasını engellemeye çalışıyor.

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Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle Çin Seddi'nin bazı bölümlerine ziyaret yasaklandı

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24.01.2020 14:26:32