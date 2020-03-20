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Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi

Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan bölgesinde ilk kez yeni vaka bildirilmediğini belirterek bunun bir "Umut" olduğunu ifade etti.

20.03.2020 21:01 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:17

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şu ana kadar 10 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Ölümcül virüs tüm dünyada büyük panik yaratırken, Dünya Sağlık Örgütü'nden sevindiren bir açıklama geldi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan bölgesinde ilk kez yeni vaka bildirilmediğini belirterek, bunun bir "Umut" olduğunu ifade etti. DSÖ Başkanı ayrıca, gençleri de virüs konusunda uyararak, "Yenilmez değilsiniz" dedi.

KORONAVİRÜSE KARŞI 20 AŞI GELİŞTİRİLDİ

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü Rusya Sorumlusu Melita Vujnovic, korona virüsüne karşı 20 aşının dünya çapında geliştirilmesinin sağlandığını açıkladı.

Bilim insanlarının aşının 2020'nin dördüncü çeyreğine kadar kullanıma hazır olacağını umduğunu açıklayan Vujnoviç, WHO'nun da korona virüsle mücadele çalışmalarının ilerleme hızından memnun olduğunu belirtti. Rus yetkili ayrıca çok sayıda klinik ilaç çalışmasının devam ettiğini ve ilk sonuçların önümüzdeki birkaç hafta içinde alınmasının beklendiğini söyledi.

ÖLÜ SAYISI 10 BİNİ AŞTI

11 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsü salgın hastalık olarak nitelendirdi. Dünya çapında korona virüsünden 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 245 bin 900'den fazla kişide vak'a görüldü.

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Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan’da ilk kez yeni vaka bildirilmedi

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Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Wuhan, Dünya, Güncel

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