Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225’e yükseldi

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 'ta ortaya çıkan ve pandemi haline gelen koronavirüs salgını sebebiyle 31 bine yakın insan hayatını kaybederken, 660 bini aşkın insan virüsle enfekte oldu. Öte yandan dünya üzerinde ölümcül virüsü yenerek sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 140 bin 225'e yükseldi.

30 BİN 852 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tümdünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle 30 bin 852 kişi hayatını kaybetti. En fazla ölümün yaşandığı ülke 10 bin 23 kişiyle İtalya olurken, bir diğer Avrupa ülkesi olan İspanya'da da 5 bin 982 ölüm yaşandı. Vaka ve ölü sayısının gün geçtikçe azaldığı virüsün ana kaynağı olan Çin'de ise toplam can kaybı 3 bin 304'e yükseldi. Öte yandan 10 Mart'ta Türkiye'ye sıçrayan ölümcül salgın sebebiyle 108 vatandaşımız hayatını kaybetti.

HENÜZ AŞISI YOK

31 bine yakın insanın hayatını kaybettiği ölümcül koronavirüsten 140 bin 225 insan ise tedavi edilerek sağlığına kavuştu. Bilimsel çalışmaları devam etmesine rağmen henüz virüsün tedavisine ve aşısına ilişkin resmi bir gelişme yaşanmadı. Uzmanlar, virüsün aşısının bulunmasının en az yıl sonuna kadar süreceğini dile getiriyor.