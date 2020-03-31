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Son Dakika: Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı

Son dakika: Çin'de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınındaki toplam vaka sayısı 800 bini aşarak 801 bin 61'e ulaştı.

31.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:35

İlk olarak 12 Aralık 2019'da Çin Vuhan kentinde görülen koronavirüs geride bıraktığımız 3,5 ayda dünyanın tamamına yayıldı.

VAKA SAYISI 800 BİNİ AŞTI

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 801 bin 61'e ulaştı.

EN ÇOK VAKA ABD'DE

Yeni tip koronvirüsün en fazla görüldüğü ülke, 164 bin 359 vakayla ABD olurken; onu 101 bin 739 vakayla İtalya ve 94 bin 417 vakayla İspanya takip etti.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 518 vaka kayda geçti. 67 bin 51 vakanın görüldüğü Almanya, 44 bin 605 vakanın görüldüğü İran, 44 bin 550 vakanın görüldüğü Fransa, 22 bin 141 vakanın görüldüğü İngiltere, 16 bin 176 vakanın görüldüğü İsviçre, 12 bin 775 vakanın görüldüğü Belçika, 11 bin 750 vakanın görüldüğü Hollanda, 10 bin 827 vakanın görüldüğü Türkiye, vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler oldu.

SALGININ GEÇMİŞİ

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Salgın nedeniyle dünya genelinde 38 bin 748 kişi hayatını kaybetti.

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Son Dakika: Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Wuhan, Güncel

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Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı

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