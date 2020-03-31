Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Son dakika: Koronavirüs sebebiyle 70 bin mahkuma izin geliyor

Son dakika: Cezaevinde 300 bini bulan doluluk oranı ve tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgını dikkate alınarak mahkumlara izin sistemi getirildi. Düzenlemeye göre kapalı cezaevlerinde belli suçlar bakımından yatanlar ile açık cezaevinde kalan mahkumlara 2 ay izin verilecek.

31.03.2020 09:05 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:20

TBMM'ye bu hafta sevk edilmesi beklenen infaz düzenlemesine geçici madde konularak, açık cezaevlerinde kalan 70 bin mahkûmun, belli bir süreyle cezalarını evde çekmeleri planlanıyor.

TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen teklifte, koşullu salıverme oranı 2/3'ten 1/2 'ye yani yüzde 67'den yüzde 50'ye indirilecek. Böylece koşullu salıverme oranı cezanın yarı oranında uygulanacak.

BAZI SUÇLAR KAPSAM DIŞI KALACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Partililerle yaptığı son görüşmede belirlendiği gibi bazı suçları koşullu salıverme kapsamında olmayacak. Bu suçlar: terör, adam öldürme, örgütlü suçlar, cinsel suçlar, özel hayatın gizliliği ve uyuşturucu olarak sıralanacak.

CİNSEL SUÇLAR VE UYUŞTURUCU SUÇU MAHKUMLARI

AK Parti'nin muhalefete götürdüğü önerilerde cinsel suçlar ile uyuşturucu suçları koşullu salıverme kapsamına alınmış ve 3/4 oranındaki koşullu salıverme 2/3'e yani yüzde 75'ten yüzde 67'ye düşürülmesi öngörülmüştü. Ancak CHP ile İYİ Parti bu iki suçun indirim kapsamına alınmasına karşı çıkınca CHP ve İYİ Parti'nin isteği gözetilmiş oldu.

HER HÜKÜMLÜ CEZASININ YÜZDE 40'INI CEZAEVİNDE ÇEKECEK

Denetimli serbestlik suçunda ise herkese uygulanan 1 yıllık süre, cezanın 1/5 i olarak düzenlenecek. Buna göre bir mahkum yatacağı cezanın 1/5'ini denetimli serbestlikte geçirecek. Böylece her hükümlünün en az yüzde 40 oranında cezaevinde kalması sağlanacak. Belli suçlar hariç tüm suçlar bakımından denetimli serbestlik süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılacak. Teklifte daha önce "terör, kasten öldürme ve özel hayatın gizliliği" ne ilişkin suçlar hariç tutulmuştu. Denetimli serbestlikte tıpkı koşullu salıvermede olduğu gibi kapsam daraltılarak "cinsel suçlar, uyuşturucu suçları" da eklendi.

2 AY KORONAVİRÜS İZNİ VERİLECEK

Ancak uyuşturucu suçlarında MHP'nin talebi gözetilerek sadece "kullanıcılar" denetimli indirim kapsamında tutuldu. Daha önce denetimli serbestlik kapsamında olan "torbacılar ve satıcılar" tıpkı uyuşturucu üreticileri gibi kapsam dışında kalacak. Cezaevinde 300 bini bulan doluluk oranı ve tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgınının tehlikeli boyutu dikkate alınarak mahkumlara izin sistemi getirildi. Düzenlemeye göre kapalı cezaevlerinde belli suçlar bakımından yatanlar ile açık cezaevinde kalan mahkumlara 2 ay "korona izni" verilecek.

İZNİ DOLAN MAHKUM CEZAEVİNE DÖNECEK

Adalet Bakanlığı bu izin süresini salgının gelişimini Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile koordineli şekilde değerlendirerek iki kez uzatmaya yetkili olacak. Böylece mahkumlara uzatmalı haliyle 6 aya kadar izin verilmiş olacak. Mahkumlar izin doğrultusunda evlerine gidecek, izin süresi dolduktan sonra cezaevine dönecekler.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle 70 bin mahkuma izin geliyor
Etiketler: Güncel

Haberin Videosu :

Yeni tip koronavirüs sebebiyle 70 bin mahkuma izin geliyor

İlgili Haberler

Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan’ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacakAf yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Son dakika: Koronavirüs sebebiyle 70 bin mahkuma izin geliyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Karantina taahhütnamesine uymayıp kaçan şahıs, iş yerinde yakalandı Haberler
Karantina taahhütnamesine uymayıp kaçan şahıs, iş yerinde yakalandı
Mehmetçik, dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını da sürdü Haberler
Mehmetçik, dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını da sürdü
Koronavirüsle mücadele eden ABD’den gelen bu fotoğraf, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi Haberler
Koronavirüsle mücadele eden ABD'den gelen bu fotoğraf, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi
Vatikan’a bağlı Papalık Vekili Kardinal, koronavirüse yakalandı Haberler
Vatikan'a bağlı Papalık Vekili Kardinal, koronavirüse yakalandı
Türkiye, koronavirüs salgınında 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu Haberler
Türkiye, koronavirüs salgınında 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu
DSÖ’den dikkat çeken maske uyarısı! Herkesin doğru sandığını düzeltti Haberler
DSÖ'den dikkat çeken maske uyarısı! Herkesin doğru sandığını düzeltti
44 ilimizde 73 merkez, koronavirüs tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildi Haberler
44 ilimizde 73 merkez, koronavirüs tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildi
Muhabirin koronavirüs sorusu Trump’ı sinirlendirdi: Sinsi ve rahatsız edici bir soru Haberler
Muhabirin koronavirüs sorusu Trump'ı sinirlendirdi: Sinsi ve rahatsız edici bir soru

Son Dakika Güncel Haberleri

09:30: SAÜ'den YÖK'e Uzaktan Eğitim Merkezi kurma önerisi - Haber 09:30: 5 litre dezenfektan bin kişiyi dezenfekte ediyor - Haber 09:30: Sahilde yasağa uymayan vatandaşlar havadan görüntülendi - Haber 09:30: ERZİNCAN İlçeye inen dağ keçilerini görüntüledi, sözleri gülümsetti - Haber 09:30: Gaziantep polisi vatandaşı hem uyardı hem oyun seti hediye etti - Haber 09:11: Koronavirüsle mücadele eden ABD'den gelen bu fotoğraf, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi - Haberler 09:05: 14 günlük karantina için imzaladığı taahhütnameye uymayan şahıs, yakalanarak gözetim altına alındı - Haber 09:05: Son dakika: Koronavirüs sebebiyle 70 bin mahkuma izin geliyor - Haber 08:48: Türkiye, koronavirüste 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu - Haber 07:35: 44 ilimizde 73 merkez, koronavirüs tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildi - Haber 06:56: Son dakika: Türkiye-İran doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi - Haber 19:27: Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz - Ekonomi