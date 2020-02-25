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Son dakika: Koronavirüs şüphesiyle Ankara Esenboğa'ya iniş yapan Tahran-İstanbul yolcu uçağından ilk görüntüler geldi

Son dakika: Tahran-İstanbul seferini yapan THY uçağı, 17 yolcuda koronavirüs şüphesi bulunduğu gerekçesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolcuların karantina altına alınacağı uçaktan ilk görüntüler geldi.

25.02.2020 13:47 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:17

Esenboğa Havalimanı'nda koronavirüs (Kovid-19) paniği yaşanıyor. Tahran- seferini yapan THY uçağı koronavirüs şüphesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı. Kum kentinden gelen 12 yolcunun ateşi sınırın üstünde çıkarken, şüpheli olarak değerlendirilen 17 yolcu karantina altına alınacak. Ölümcül virüs sebebiyle acil iniş yapan uçaktan ilk görüntüler geldi.

UÇAKTA 132 YOLCU VAR

Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 10.29'da acil iniş yapan TK 8VÇ sefer sayılı uçakta 132 yolcu bulunuyor.

ÖN MUAYENE YAPILDI

Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcuların Sağlık Bakanlığının da koordinasyonunda Ankara Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlık yetkilileri nezaretinde ön muayeneleri yapıldı.

İran'dan gelen ve ateşi sınır üstünde olan toplam 17 kişi şüpheli olarak değerlendiriliyor. Saat 12.30 itibarıyla Sağlık Bakanlığı ekipleri, ikinci bir kontrol için uçağa giriş yaparken tarama sürüyor.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Koca koronavirüse ilişkin, "Tekrar hatırlatmak isterim ki, ülkemizde Yeni Koronavirüs vakasına rastlanmamıştır. İlgili bakanlıklarımızın iş birliği, Bilim Kurulumuzun rehberliği ve tecrübeli sağlık çalışanlarımızla, ülkemizi bu hastalıktan korumak için azami çaba sarf etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

HASTANEYE NAKLEDİLECEKLER

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tahran uçağının Ankara'ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir" denildi.

14 GÜN GÖZLEM ALTINDA TUTULACAKLAR

Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, 23 Şubat'tan itibaren, komşumuz İran'la kara, demir ve havayolu geçişleri durdurulmuştur. Kara sınırlarımız karşılıklı olarak kapalıdır ancak havayoluyla ülkemizden İran'a dönmek isteyen İran vatandaşları için dönüşler devam etmektedir. İran'dan ülkemize dönmek isteyen Türk vatandaşları için ise özel bir sefer düzenlenmiştir. İran'dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır. Bu çerçevede Tahran uçağının Ankara'ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir."

THY, TAHRAN SEFERLERİNİ İPTAL ETMEDİ

Türk Hava Yolları'ndan (THY) bugün yaptığı açıklamada Türkiye-İran arasında yapılan bazı seferlerin durdurulduğu açıklanmıştı. THY, 27 Şubat'a kadar İran'ın İsfahan, Meşhed, Şiraz ve Tebriz'e düzenleyeceği seferlerini iptal ederken Tahran seferlerinin düzenlenmesinde bir engel bulunmadığını belirtmişti. THY, Tahran seferlerinin sayısını 2'ye düşürmüştü.

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Son dakika: Koronavirüs şüphesiyle Ankara Esenboğa'ya iniş yapan Tahran-İstanbul yolcu uçağından ilk görüntüler geldi

İstanbul, Ankara, Tahran, Sağlık, Güncel


HABER YORUMLARI (30)
ANTALYALI:kapatın hava kara vs tüm yolları truzm para vs derken ülkeye illa sokacanız virüsü lanet olsun kapatın tüm yolları
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0 0
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ADINIZI YAZIN:hani iran sereferli durmustuuu hani avrupa birliği işkence kalkmıştı.
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UYANMIŞ TÜRK:BİR TEKLİFİM VAR. ÜLKEYİ YÖNETENLER VE SAĞLIK BAKANI MADEMKİ VİRÜS YOK DİYOR. BU ŞÜPHELİ ONLARI EVLERİNDE KARANTİNAYA ALINSIN BİZDE VATANDAŞ OLARAK İNANALIM ENDİŞE EDİCİ BİR DURUM OLUP OLMADIĞINA. (JAPONYADA ONUR PARADAN ÜSTÜNDÜR BÖYLE BİRŞEYE JAPON BAKAN NEDEN OLSAYDI HARAKİRİ İLE KENDİNE DÜŞENİ YAPARDI)
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2 1
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PAKO:suç thy nin neden uçuşları iptal etmiyorsunuz kendinizi düşünmiyebilirsiniz ama vatandaşın günahı ne bunun vebalı kimin boynuna besmeleyle dua ile bu iş çozülmez dünya diken üstünde siz neyin kafasını yapıyorsunuz bu işin şakası yok allah sonumuzu hayretsin
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5 0
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BİRAZ MANTIK YA NOLUR:Azcık mantık ya, bu virüs insandan insana geçiyor değil mi, ee sen 23 şubatta karayolu seferlerini durdurdun tır gelip gitmiyor tırda 1 tane şofor var kalanı malzeme, sen tutup uçakla riskli bölgeden 132 kişinin havayolu ile gelmesine izin veriyorsun. Tebrikler ya. Virus vakaları başladıktan sonrasını düşünemiyorum
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9 0
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UYANMIŞ TÜRK:ÜLKEYİ YÖNETENLERE SORUYORUM. ZATEN HER ELİNİ KOLUNU SALLAYAN BU ÜLKENİN SINIRLARINDAN GEÇİP ÜLKEYE GİREBİLİYORKEN, NEDEN ÜLKEMİZE BU VİRÜSÜ SOKMAKTA BU KADAR ISRARCISINIZ?
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38 1
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TRET:Hani İran seferleri durmuştu?vırrr
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35 0
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TARAFSIZ:THY YE PES DOĞRUSU HALA İRANDAN SEFER Mİ YAPIYOR BU ÜLKEDE İNSANIN HİÇBİR DEĞERİ YOK HERŞEY PARA
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29 1
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BAYBARS:Benzine bugün zam geldi, hamdolsun ekonomi iyiye gidiyor, dünya bizi kıskanıyor.
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17 4
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HERHANGİ BİRİ:Allah aşkına bi sus yaa. .
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2 2
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