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Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama

Son dakika: Koronavirüs tedavisi gören Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından "Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor" paylaşımında bulundu.

26.03.2020 17:31 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:47

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altında bulunan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM"

Albayrak, Twitter hesabından "Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama

EŞİ VE OĞLUNUN DA TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Bilindiği üzere Abdurrahim Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak ve oğlu Hikmet Albayrak da koronavirüs tedavisi görüyor.

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Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak’tan ilk açıklama
Etiketler: Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Koronavirüs, Spor

Haberin Videosu :

Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama

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Haberler ›› Spor ››Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama - Spor
Yorumlar (4)
DADAŞ:Size birşey olmaz Gucci olmayan takım elbisen yok parayı basar en kral bağışıklık sistemini güçlendirici ilaçları alır dünyada ki en etkili ilaçları getirtir tedavi olursunuz olan yine garibana yoksula olur merak etmeyin ...!
Cevap Yaz 1 0
LİON:Çok şükür inşallah 5 . Yıldıza doğru birlikte yürürüz
Cevap Yaz 0 1
IHTIYAR:Calsin dudukler oynansin maclar. Yeahh
Cevap Yaz 0 0
KADIKÖY:La oğlum size bişey olmaz sizde para var. Yeter düşün gündemden. Hani yoğun bakımdaydın nasıl açıklana yapıyosun. Sen terim terimin kızları bıktık artık yeterrr
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