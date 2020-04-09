Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı

Koronavirüs testi pozitif çıktığı için kendini karantinaya alan, ancak hastalığın belirtileri yoğunlaştığı için pazar günü yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakımdan çıkarılarak St Thomas Hastanesi'nde normal tedaviye alındı.

SAĞLIK DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

İngiltere Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, yoğun bakımından çıkarılarak normal tedavi sürecine geçilen Johnson'ın sağlık durumu, hastanede yakından takip edilmeye devam edilecek.

Açıklamada, Johnson'ın "moralinin gayet iyi olduğu" kaydedildi.

5 NİSAN'DA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

"Ateş ve öksürük" belirtileri gösteren Johnson'ın, 27 Mart'ta yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. O tarihten itibaren kendisini izole eden 55 yaşındaki Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Durumu düzelmeyen, ateş ve öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, durumunun kötüleşmesi üzerine de ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı. 3 gün yoğun bakımda kalan Johnson'a oksijen tedavisi uygulandığı ancak solunum cihazına bağlanmadığı bildirilmişti.