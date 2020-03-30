Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi

Koronavirüs teşhisi ile hastanede bir süredir tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimler tarafından oluşan komisyon kararı ile taburcu edildi.

Fatih Terim'in tedavisi evinde sürecek ve 14 gün boyunca evinden çıkmayarak karantinada kalacak.

Hastane'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"23 Mart 2020 tarihinde Covid 19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir. Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşme ile tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. Hastamız, 14 gün süreyle kendisi ve sevdikleri için evinde karantina uygulamasına devam edecektir. Sayın Terim ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizle."

YUSUF GÜNAY DA TABURCU EDİLDİ

Koronavirüs tedavisi gören Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da sosyal medyadan yaptığı açıklamada tedavisinin tamamlandığını ve taburcu olduğunu söyledi.

Aynı hastalıktan tedavi gören herkese şifa dileyen Yusuf Günay, "Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibariyle taburcu oldum. Ulus Liv Hospital doktorları ile sağlık personeline ve şifa dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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