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Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

Son dakika: Koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Johnson, sağlık çalışanları için, "Hayatımı onlara borçluyum. Ne kadar teşekkür etsem az" ifadelerini kullandı.

12.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:46

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs tedavisi için yattığı hastaneden taburcu oldu.

AFP'nin aktardığına göre, Başbakanlık 'tan yapılan açıklamada Johnson'ın geçen haftadan beri koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduğu duyuruldu.

3 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Johnson, Koronavirüs 'e yakalandığını duyurduktan sonra bir süre evde tedavi görmüş, geçen hafta ise hastaneye kaldırılmıştı. Hastanedeki ilk gününün sonunda Johnson'ın yoğun bakıma alındığı duyurulmuş, Britanya Başbakanı 3 gün sonra yoğun bakımdan çıkmıştı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Yoğun bakımda 3 gece geçirmesinin ardından St. Thomas Hastanesinden taburcu edilen Johnson, İngiliz basınına yaptığı açıklamada Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarına teşekkür etti. Johnson, "Hayatımı onlara borçluyum. Ne kadar teşekkür etsem az" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi
Etiketler: Boris Johnson, Başbakanlık, Koronavirüs, İngiltere, Güncel
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