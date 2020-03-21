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Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı

Son dakika: Sağlık Bakanlığı, 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek koronavirüs tanı kitlerini uygulamaya başladı.

21.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:15

Türkiye 'deki koronavirüs salgınına karşı 15 dakikada sonuç veren tanı kitleri kullanılmaya başlandı.

Tüm dünyada etkisi her geçen gün artan koronavirüs Türkiye'de de 9 kişinin ölmesine neden oldu. Salgının görüldüğü ilk günden itibaren tedbirleri artıran Sağlık Bakanlığı şimdi de yeni tanı kitlerinin kullanılmaya başlandığını duyurdu.

15 DAKİKADA SONUÇ VERİYOR

Bakanlık virüsün yayılımını önlemek amacıyla Bilim Kurulunun önerisiyle test sayısını artırdı. Test yapılabilen laboratuvar sayısını genişleten Bakanlık şimdi de 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini uygulamaya başladı.

Artık Yeni koronavirüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.

Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı

AĞIZ VE BURUNDAN ALINAN ÖRNEK İNCELENİYOR

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, daha fazla kişiye test yapılarak izolasyonun sağlanabilmesi için hızlı tanı kitinde, yerli tanı kitinde olduğu gibi ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneğinin incelendiğini belirtti.

Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı

Coşkun, başta acil servisler olmak üzere kolay ve hızlı bir kullanımı olan testin yaygın bir şekilde uygulanabileceğini söyleyerek güvenirliğinin de yüksek olduğunuza dikkat çekti.Coşkun daha sonra hızlı tanı kitininin nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak anlattı.

Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı
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NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de, hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş tanı kitinin Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını açıklamasının ardın Bakanlık harekete geçti. 15 dakika sonuç alınabilen tanı kiti temin edilerek Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında tanıtıldı.

Son Dakika: Türkiye’de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı

Haberin Videosu :

Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Sağlık, Güncel

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Yorumlar (11)
GERCEK ATEŞ:hepinize saygıllar zaman dayanışma zamanı inşallah hep birlikde bu zor günleride atlataçağız devletimiz hükümetimiz ve devlet büyüklerimiz ve en önemlisi ise sağlık çalışanlarımız canla ve başla mücadelle etmekdedir bizler üzerimize düşen görevleri yerine getirelim allahın izni ile bu zorlukları atlatacağız inşallah allahım hastallarımıza şifa versin gecmiş olsun
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AVEREMU:Allah için bizim para neden deyer kaybediyor ? Bu salgın ab ve abd dede var nenen emeğimiz yağmalanıyor ? tl de
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HUSSAM:her gün benzer haberler ama henüz hastaneler vs elinde birşey yok. Elle tutulur hiçbişey yok
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ALİ:aşı lazım aşı kit de önemlide aşı olmadan olmazz
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MEHMET AKKIN:hangi ülke menşeli biliimi ilme faydalı toplumlara saygılar . . . . . . ilmin bilmin faydalarını anlamışlardır
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YÖRÜK:Haydi Türkiyem Haydi Kardeslerim el birligi ile yenecegiz insallah tedbir bizden takdir Allah dan. Saglik calisanlarina ve Hekimlerimze Rabim güc versin iyi ki varsiniz.
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TR:BRAVO SAĞLIK BAKANI BRAVO . . . . MİLLETİMİZ SAĞOLSUN DEVLETİMİZ VAROLSUN
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CHİNA TOWN:Onunda çakmasını yapar birbirimizi kazıklarız. Kolonya ve dezenfektan örneği gibi.
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AD:Haydi yeneceğiz bu mereti
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SONER:Merhaba, korona virüsü ile aşısı bulundu gibi söylentiler varda bunlar neden piyasada yok bilinir ki çoğaltılması zaman alır ama sanki böyle deyince bu hastalık virüs çıkıp gidecek arkadaş varsa bu ilaç yapılsın. Yoksa biz de biliyoruz her gün yeni bulgular yapılıyor araştırılıyor. Bunlar zaman aşımında iken ölen ölüyor. Sana bana sıra gelene kadar laflar tartışmaya gerek yok. Bu virüsün ilacı varsa anında yapılacak böyle teselli olunur. Doğru giden gitti kalan için şanslı vs ne deyim Allah büyü
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