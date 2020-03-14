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Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, ABD'de koronavirüs sebebiyle 50 kişinin öldüğünü söyledi ve "Koronavirüsle mücadele için yaklaşık 4 milyar dolar ayırdık" ifadelerini kullandı. Trump, koronavirüs testine tabi tutulduğunu ancak sonuçları henüz almadığını söyledi.

14.03.2020 19:50 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:08
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Koronavirüs ekibi virüsü yenmek için çok çalışıyor" dedi. "Virüsle mücadele için yaklaşık 4 milyar dolar ayırdık" diyen Trump, açıklamasında ABD Merkez Bankası'na (Fed) yüklenerek "Umarım Fed, virüsle mücadelede bize katılır. Fed Başkanı çok fazla kötü karar aldı" ifadelerini kullandı.

ABD'DE KORONAVİRÜSTEN 50 KİŞİ ÖLDÜ

Trump, "Şimdiye dek ABD'de koronavirüsten 50 kişi hayatını kaybetti" diye konuştu. ABD Başkanı, cuma akşamı koronavirüs testi olduğunu, ancak sonuçları henüz almadığını belirtti.

Apple'ın Çin dışındaki tüm mağazalarını kapatma kararına destek veren Trump, "Tüm şirketler Apple'ın kararını izler ve perakende mağazalarını kapatırsa iyi olur" dedi. Diğer yandan yurtiçi seyahat kısıtlamalarını da düşündüklerini söyleyen Trump, İngiltere ve İrlanda'ya da seyahat yasağı koymayı göz önünde bulundurduklarını ifade etti.

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Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Dünya

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