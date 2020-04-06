Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten can kaybı 75 artarak 649’a yükseldi

Türkiye 'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 649'a, toplam vaka sayısı ise 30 bin 217'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin güncel bilgileri Twitter hesabından paylaştı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 400 test yapıldı ve 3 bin 148 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 75 kişi daha hayatını kaybetti.

Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 649'a, toplam vaka sayısı ise 30 bin 217'ye yükseldi.

TEST SAYISI 200 BİNİ AŞTI

Sağlık Bakanlığı'nın verilerinde test sayılarındaki büyük artış dikkat çekti. Bugün yapılan testlerle birlikte toplam sayısı 202 bin 845'i buldu. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise düne göre 34 artarak bin 415'e yükseldi.