Son Dakika: İstanbul'da haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı

Son dakika: Koronavirüs vakalarının artış göstermesi sonucu İstanbul'da haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı.

15.06.2020 15:34 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:49

Koronavirüs salgını kontrol altına alındı derken normalleşme süreci ile birlikte vaka sayısında artış yaşandı. En çok vakanın bulunduğu il olan İstanbul için ise alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Valiliği, haziran ayının sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama gibi faaliyetleri kısıtladı.

"YENİ NORMAL DENETİMİ" TALİMATI

Öte yandan, İstanbul'da 24.00'te kapanması gereken lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin bazılarının kapanış saatine ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı yönündeki ihbarlar üzerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul genelinde 'Yeni normal denetimi" talimatı verdi.

EŞ ZAMANLI DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İstanbul'da 'Yeni Normal'e uygun olarak faaliyetlerini yürütmesi gereken işletmelerle ilgili zaman zaman istenmeyen görüntülerin oluşmasını engellemek ve bu tür olumsuzlukların yerine, kurallara riayetin genel anlayış olması için hafta boyunca İstanbul'un 39 ilçesinde her gün eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirilecek.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

İstanbul genelinde "sosyal mesafeye uyum, maske kullanımı, hijyen ve kapanış saatleri uyum" konuları denetlenecek. Ayrıca, açık olmaması gereken işletmelerin faaliyet gösterip göstermediği de kontrol edilecek. Kurallara riayet etmeyenler hakkında cezai işlem uygulanacak.

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Son Dakika: İstanbul’da haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Haber

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