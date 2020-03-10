Menü
Haberler ›› Güncel ››Son dakika: Koronavirüs vakasının tespit edildiği KKTC'de eğitime ara verildi - Güncel

Son dakika: Koronavirüs vakasının tespit edildiği KKTC'de eğitime ara verildi

Son dakika: Koronavirüs vakasının tespit edildiği KKTC'de eğitime önümüzdeki Pazartesi gününe kadar ara verildi, Bakanlar Kurulu ise acil olarak toplandı.

10.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:00

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkeye Almanya 'dan gelen 65 yaşındaki turistte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı. Bu vaka Yavru Vatan'da görülen ilk koronavirüs vakası olurken, ülkede önümüzdeki Pazartesi gününe kadar eğitime ara verildi.

Bakanlar Kurulu ise yeni tip koronavirüs gündemiyle acilen topladı. Bakan Pilli, Alman turistle birlikte gelen 30 turistin de karantina altına alındığını açıkladı.

15 MART'A KADAR TATİL

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kovid-19'a karşı tedbir için 15 Mart'a kadar tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.

Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken açıklama yaptı.

HAFTA SONU TEKRAR DEĞERLENDİRİLECEK

Kovid-19'e karşı tedbir için tüm okulların 15 Mart'a kadar tatil edildiğini belirten Çavuşoğlu, kararın hafta sonunda yeniden değerlendirileceğini bildirdi.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Son dakika: Koronavirüs vakasının tespit edildiği KKTC'de eğitime ara verildi
Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Almanya, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor Güncel
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü Güncel
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi Güncel
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek Güncel
Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?