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Son Dakika: Daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Yeni tip koronavirüs salgınına yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, doktorunun tavsiyesi üzerine tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

05.04.2020 23:18 | Son Güncelleme: 05.04.2020 23:51

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi daha önce pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan, doktorunun tavsiyesi üzerine bu akşam testler için hastaneye kaldırıldı" ifadesine yer verildi.

55 yaşındaki Başbakan'ın Kovid-19 belirtileri göstermeye devam ettiği kaydedilerek, hastaneye kaldırılmasının tedbir amaçlı olduğu vurgulandı.

GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Ateş ve öksürük gibi belirtiler gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan testi pozitif çıkmıştı. O tarihten beri kendini izole eden Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayınladığı videoda, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kendimi daha iyi hissediyorum ve 5 günlük tecride rağmen ne yazık ki hala bir semptomum var, küçük bir semptom. Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor."

Johnson'ın bu videosuyla 2 Nisan akşamı sağlık çalışanlarını alkışlaması sırasında çekilen görüntüsünde, hastalığın üzerinde yol açtığı etki dikkati çekmişti.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Öte yandan, İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, can kaybı 4 bin 313'ten 4 bin 934'e çıktı, vaka sayısı da 5 bin 903 artarak 47 bin 806 oldu.Son 24 saatte 12 bin 524 test yapılırken, toplam test sayısı da 195 bin 524'e yükseldi. Ülkede, kısmi karantina kararının etkileri görülmeden önce vaka ve ölü sayısının birkaç hafta daha artmaya devam etmesi bekleniyor.

PRENS CHARLES VE SAĞLIK BAKANI HANCOCK İYİLEŞTİ

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ise 27 Mart'ta Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı. Prens Charles ve Matt Hancock'un tedavilerinin ardından yapılan Kovid-19 testleri negatif çıkmıştı.

Son Dakika: Daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Etiketler: Boris Johnson, Koronavirüs, İngiltere, Dünya, Güncel

Haberin Videosu :

Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı

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