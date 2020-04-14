Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak

Koronavirüse (Covid-19) yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kişilerin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak.

14.04.2020 08:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:11

Koronavirüs tedavisine ilişkin çok önemli bir karara daha imza atıldı. Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavisi sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz olarak yapılacak. Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

SOSYAL GÜVENCESİNE BAKILMAYACAK

Alınan karara göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs (Kovid-19) hastalığı ile mücadele kapsamında, herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm kişiler, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek dağıtımı yapılacak olan söz konusu hastalıktan korunmaya yönelik kullanımı tavsiye edilen her türlü kişisel koruyucu ekipmandan, hastalığın teşhisinde kullanılan testler, kitler ve bunların kullanılmasına ilişkin sair ekipmandan, hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen ilaçlardan, sosyal güvencesine bakılmaksızın ücretsiz olarak yararlanılacak.

YETKİ SAĞLIK BAKANLIĞINDA

Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak doğabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkili olacak.

Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak
Etiketler: Koronavirüs, Ekonomi, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Türk Traktör’den 65 yaş üstü çiftçilere ’Tarlam Cepte’ uygulaması Ekonomi
Türk Traktör'den 65 yaş üstü çiftçilere "Tarlam Cepte" uygulaması
Borsadaki şirketlerin piyasa değeri dudak uçuklattı! Zirvede Koç var Ekonomi
Borsadaki şirketlerin piyasa değeri dudak uçuklattı! Zirvede Koç var
Vakko, Sağlık Bakanlığı’na 3 milyon adet maske bağışlayacak Ekonomi
Vakko, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışlayacak
Üretici limon için alınan karardan dertli: Ürünler çürüyecek Ekonomi
Üretici limon için alınan karardan dertli: Ürünler çürüyecek
Koronavirüs turizmi de vurdu! Lüks tatil beldelerinde fiyatlar yarı yarıya azaldı Ekonomi
Koronavirüs turizmi de vurdu! Lüks tatil beldelerinde fiyatlar yarı yarıya azaldı
Kredi kartı kullananlara kritik uyarı! Sakın bu oyuna gelmeyin Ekonomi
Kredi kartı kullananlara kritik uyarı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Rekabet Kurulu üç otomotiv firması hakkında soruşturma açtı Ekonomi
Rekabet Kurulu üç otomotiv firması hakkında soruşturma açtı
Erdoğan’dan özel bankalara sert tepki: Hiç de iyi imtihan vermiyorlar Ekonomi
Erdoğan'dan özel bankalara sert tepki: Hiç de iyi imtihan vermiyorlar
Haberler ›› Ekonomi ››Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

09:09: Serbest piyasada döviz fiyatları - Ekonomi 09:06: Dolar 6.77 lira, euro 7.41 lira, sterlin 8.51 lirada - Ekonomi 09:03: Fed, ticari kağıt piyasasından alımlara bugün başlıyor - Ekonomi 08:58: Küresel piyasalar yön arayışında - Ekonomi 08:56: Enerjide atama ve kamulaştırma kararı - Ekonomi 08:22: Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak - Ekonomi 07:42: İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü - Haberler 00:36: Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'nun, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti - Magazin