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Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı

Son dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılması kararlaştırılan uzaktan eğitim, Bakan Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı. Selçuk, ilk derste velilere seslendi ve uzaktan eğitimin önemine değindi.

23.03.2020 09:09 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:24

Uzaktan eğitimde ilk ders bugün başladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evler okula dönecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise ilk dersi anlattı.

İlk dersi anlatan Bakan Selçuk, şunları söyledi:

Yeni ve farklı bir deneyim olduğunu biliyorum. İlk birkaç gün zorlansak da sonrasında süreci sağlıkla yöneteceğimizi biliyorum. Çocuk nasıl öğrenir koşullar imkanlar nasıl olmalı hepsi bilgimizde. Bu süreci yönetirken her tabloya alternatif çözümlerimiz var. Lütfen bizlere güvenin.

"GAYEMİZ ÇOCUKLAR DERSLERİNDEN KOPMASIN"

57 bin okulla yaptığımız elbette burada mümkün olmayacak. Ancak biliniz ki son tahlilde her şey yapılacak. Diğer yanlardan sizlerden öğretmenlik yapmanızı ve evinizi okula çevirmenizi beklemiyoruz. Gayemiz o çocuklarınız okuldan derslerinden kopmasın.

Değerli ailelerimiz bu süreçte en büyük destekçimiz sizler olacaksınız. Evde küçük kardeşlerimiz varsa lütfen çocuklarımızın derslerini dinlemesine özen gösterin. Çocuklarımız derslerine başlamadan önce mutlaka kahvaltılarını yapmış olsunlar.

"DERSLER, OKULLARDAKİ KADAR UZUN OLMAYACAK"

Çocuğunuzun uzaktan eğitimdeyken dikkatini dağıtacak şeylerden uzak durun lütfen. Uzaktan eğitimde dersler elbette ki okullardaki kadar uzun olmayacak.

Bizler bu açığı çocuklarımızın en iyi kitap okuyarak atlatmasını sağlayabiliriz. Sizler de okuyarak onlara destek olmaya gayret edin.

"SİZLER ANNE BABA OLARAK SAKİN OLUN"

Araştırmalar gösteriyor ki kitap okuyan çocuklar sınavlarda ve hayatlarında çok daha başarılı oluyorlar.

Sizler anne baba olarak bu süreçte sakin olun ve sürecin devletin kontrolü altında olduğunu ve güvende olduğunu belirtin. Lütfen çocuklarınızı dinleyin. Her zamankinden daha fazla anlayışınızla bu süreci atlatacağınıza inanıyorum.

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Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı

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Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı
Etiketler : Koronavirüs, Ziya Selçuk, Güncel

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