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Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor. Cumhurbaşkanı isterse bu yasağı altı aya kadar uzatabilecek. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.

08.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:17

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni bir tedbir uygulamaya geçirilecek. Hazırlanan taslak metine göre; 3 ay süreyle işveren işçi çıkaramayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan isterse bu süreyi 6 aya çıkarabilecek.

ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILAN İŞÇİYE 39 LİRA ÖDENECEK

İşveren temsilcilerine sunulan taslağa göre; işveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.

Teklifte yer alan diğer maddelere ise şöyle; Salgın hastalık, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hallerde gelir kriterine bakılmaksızın ihtiyacı olan yaşlılara bakım hizmeti verilecek ve bakım ücreti ödemesi yapılacak. Aynı hak engelliler, çocuklar ve kadınlara da sağlanacak.

Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
Etiketler: Koronavirüs, Ekonomi, Güncel

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