Dünyayı ürküten duyuru: Koronavirüs için küresel risk seviyesi "çok yüksek" seviyeye çıkarıldı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19), dünya genelinde 83 binden fazla kişiye bulaştı. Virüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 854 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'nin komşuları Azerbeycan, İran, Yunanistan, Irak ve Gürcistan'da corona virüs vakaları tespit edildi. İran Sağlık Bakanı, ülkedeki yeni tip corona virüs vakalarının gelecek hafta zirveye çıkacağını söyledi. Avrupa'daki corona virüsü vakaları ise belirgin bir şekilde yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü, corona salgını için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek" seviyeye çıkardı.

VİRÜSÜN BULAŞTIĞI KİŞİ SAYISI 83 BİNİ AŞTI

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 83 bini geçti.

Yeni tip corona virüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"Güney Kore 2 bin 22, Japonya 918, İtalya 650, İran 254, Singapur 96, ABD 60, Kuveyt 45, Tayland 40, Fransa 38, Bahreyn 33, Avustralya 23, Malezya 23, Almanya 21, Birleşik Arap Emirlikleri 19,İspanya 17, Vietnam 16, İngiltere 15, Kanada 14, İsveç 7, Irak 6, Umman 6, Rusya 5, İsviçre 5, Hindistan 3, Filipinler 3, Hırvatistan 3, Yunanistan 3, İsrail 3, Lübnan 3, Avusturya 2, Pakistan 2,Finlandiya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, Mısır 1, Afganistan 1, Azerbeycan 1, Brezilya 1, Gürcistan 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Hollanda 1, Romanya 1, Norveç 1, Danimarka 1, Yeni Zelanda 1."

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ RİSK SEVİYESİNİ YÜKSELTTİ

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip corona virüs (Covid-19) için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek" seviyeye çıkardı. Yapılan açıklamada, corona virüsünün son zamanda yayıldığı ülkelerin sayısı ve toplam vakalardaki artışın gerçekten endişe uyandırdığı ifade edildi.

TÜRKİYE VİRÜS KUŞATMASINDA

İran başta olmak üzere Türkiye'nin komşuları Irak, Yunanistan ve Gürcistan'dan yeni Corona virüs vaka haberleri geliyor.

GÜRCİSTAN'DA VAKA SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Gürcistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi Başkanı Amiran Gamkrelidze, ülkesinde ikinci Covid-19 vakasının tespit edildiğini bildirdi. Gamkrelidze, virüsün, İtalya'ya turist olarak giden ve ülkesine dönen bir Gürcü vatandaşında görüldüğünü söyledi. Ülkede ilk vaka 26 Şubat'ta tespit edilmişti.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 34'E YÜKSELDİ

İran'da corona virüs nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı ülke genelinde 34'e vaka sayısı da 388'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkedeki yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının gelecek hafta zirveye çıkacağını ancak herhangi bir kenti karantinaya almayı düşünmediklerini söyledi. Nemeki, başkent Tahran'da düzenlenen Korona ile Mücadele Merkezi toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, salgının önlenmesi için önemli kararlar aldıklarını belirtti.

Ülkedeki hastanelerin tüm birimleriyle hazırlandığını aktaran Nemeki, "Ancak önümüzde zor bir haftanın olacağı bir gerçek. Ulusal ve uluslararası epidemiyolojik gözlemler, hastalığın yayılmasının önümüzdeki günlerde ve gelecek hafta zirveye çıkacağını gösteriyor." dedi.

Zorunlu olmadıkça halkın seyahatlerden kaçınmasını isteyen İranlı bakan, ülkede şüpheli görülen kişilerin 14 gün karantinaya alınacağını ve bu konuda Silahlı Kuvvetler personelinin de kendilerine yardımcı olacağını ifade etti.